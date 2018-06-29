Украинский вратарь Денис Бойко заключил полноценный договор с киевским клубом. Срок соглашения рассчитан на 5 лет, информирует официальный сайт "", передает со ссылкой на .

Экс-голкипер "Бешикташа" выступал во второй половине сезона на правах аренды за "".

Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Бешикташ" решил прекратить сотрудничество с украинским голкипером и предоставить ему статус свободного агента.

В этом сезоне 30-летний вратарь принял участие в 18 матчах киевлян, в которых пропустил 15 мячей и провел 8 сухих матчей.

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