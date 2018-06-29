|Организаторы Всемирной боксерской суперсерии подтвердили, что бой Усика и Гассиева пройдет в Москве
|29.06.2018 22:43
|
:boxing_glove: Usyk vs Gassiev - Ali Trophy Final 21 July 2018 Olimpiysky, Moscow, Russia :ru::sports_medal: @WBCBoxing, @WBABoxing, @IBFUSBAboxing, @WorldBoxingOrg & @ringmagazine cruiserweight belts #AliTrophy #UsykGassiev pic.twitter.com/9b4U64GPrn— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 29 червня 2018 р.
Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.12 апреля организаторы турнира, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянд сообщили, что бой Усика против Гассиева перенесли на лето из-за травмы украинца.В апреле Усик заявил, что бой с Гассиевым "точно не пройдет в России". 18 июня в Федерации бокса России заявили, что бой Усик – Гасиев пройдет в Москве 21 июля.
Поделитесь статьей с друзьями