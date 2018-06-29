Поединок украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева пройдет на московском стадионе "Олимпийский" 21 июля. В апреле Усик говорил, что не будет драться с Гассиевым в России Фото: EPA Поединок украинского и российского боксера пройдет на московском стадионе "Олимпийский", сообщили в WBSS.Победитель финала станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и получит трофей имени Мохаммеда Али. На кону поединка также будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе. :boxing_glove: Usyk vs Gassiev - Ali Trophy Final 21 July 2018 Olimpiysky, Moscow, Russia :ru::sports_medal: @WBCBoxing, @WBABoxing, @IBFUSBAboxing, @WorldBoxingOrg & @ringmagazine cruiserweight belts #AliTrophy #UsykGassiev pic.twitter.com/9b4U64GPrn — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 29 червня 2018 р. Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.12 апреля организаторы турнира, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянд сообщили, что бой Усика против Гассиева перенесли на лето из-за травмы украинца.В апреле Усик заявил, что бой с Гассиевым "точно не пройдет в России". 18 июня в Федерации бокса России заявили, что бой Усик – Гасиев пройдет в Москве 21 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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