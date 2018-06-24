На чемпионате мира по футболу английская сборная забила в ворота сборной Панамы шесть мячей, итоговый счет – 6:1. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За сборную Англии забивали три человека Фото: ЕРА Поединок проходил в Нижнем Новгороде.Англичанин Джон Стоунз забил уже на 8-й минуте, еще раз он отличился на 40-й минуте.Хет-трик оформил Харри Кейн, он забивал на 22-й минуте и 45+1-й (оба мяча с пенальти), а также на 62-й минуте.Еще один мяч провел на 36-й минуте Джесси Лингард.Гол престижа на 78-й минуте выполнил панамец Фелипе Балой.Набрав максимальное количество очков, Англия вместе с Бельгией вышли в плей-офф чемпионата. В третьем туре, 28 июня, команды сыграют между собой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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