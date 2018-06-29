Крупный тендер на ремонт Шулявского моста разыграли с нарушениями - под фирму с орбиты Микитась, "попутчика" мэра Кличко

Реконструкция развязки вокруг Шулявского моста, часть которого обрушилась в 2017 году, стала одним из крупнейших утвержденных столичных проектов, - говорится в расследовании совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый "Схемы".

В конце июня с подрядчиком, который будет выполнять ремонтные работы, подписали контракт. Однако, как обнаружили "Схемы" этот тендер разыграли непрозрачно.

Ориентировочная начальная цена ремонта развязки на Шулявке составляла 600 000 000 гривен.

Для выбора подрядчика профильное коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" объявило тендер, на который свои заявки подали четыре компании.

Фирму "Альтис-Спецстрой" не допустили к тендеру по ряду несоответствий в представленных документах.

Заявку фирмы "Мостострой" отклонили из-за того, что она предоставляя качестве примера подобного опыта договор о выполнении аналогичных работ в прошлом, не подало приложений к нему. И хотя организаторы тендера уверяют в существовании такого требования, в "Мостострои" отмечают ее отсутствия в тендерной документации.

Между тем непредоставление приложений к прошлым договоров стало преградой не для всех. Одна из компаний, вышедших в конец, - "Спецстрой-Плюс" - тоже их не было, но в отличие от "Мостострою", тендерный комитет допустил ее к аукциону.

При этом, как выяснилось, эта фирма подала в комитет документ с признаками подделки. Это отзыв-рекомендация, который компания предоставила в качестве подтверждения успешного выполнения подобного ремонта. В документе не указана дата составления и стоит подпись директора, уволился еще 4 года назад. В самом бланке в "шапке" неправильно написали слово "Украина".

Чтобы разобраться, "Схемы" обратились в Государственный строительного комбината Верховной Рады, который якобы предоставил отзыв фирме "Спецстрой-Плюс", и выяснили, что там этот отзыв не писали.

По месту регистрации компании "Спецстрой-Плюс" журналисты нашли только общежитие. Директор фирмы Александр Ефимчук на вопрос, почему его фирма подала на конкурс поддельный отзыв, телефоном отметил, что "ему трудно прокомментировать ситуацию".

Финальный аукцион по тендера на ремонт развязки состоялся 7 июня и продолжался 16 минут. Победу одержала фирма "Северо-украинский строительный альянс", которая предложила свои услуги на 1000 грн дешевле предложение "Спецстрой-Плюс".

Исследуя историю этого конкурса и изучая его участников, журналисты обнаружили, что обе компании, которые боролись в финале за право реконструировать Шулявский мост, имеющие отношение к известному столичному застройщика народного депутата Микитась.

Официальным владельцем компании "Северо-украинский строительный альянс" является Андрей Якусевич, который, согласно сайту Верховной Рады, является помощником народного депутата Микитась. Почтовый адрес фирмы совпадает с фактическим адресом компании "Укрбуд Девелопмент". Сам Микитась указывал эту фирму в своей собственности в декларации за 2017 год.

В то же время, проанализировав финансово-хозяйственной деятельности фирмы, оказалось, что "Спецстрой-Плюс" с 2017 получила более полутора миллиардов гривен от фирм с орбиты народного избранника и его жены. А это - 90 процентов от всех денежных поступлений компании.

Такая связанность победителя тендера и его единственного конкурента свидетельствует о возможном нарушении законодательства, отмечает знаток по тендерным закупкам Михаил Неудачник.

Журналисты обратились за комментарием и к самому Максима Микитась, однако на многочисленные звонки и сообщения он не ответил ни устно, ни письменно.

"Схемы" напомнили, что в августе 2017 года мэр Киева Виталий Кличко и Микитась вместе прилетели из Италии частным самолетом. Сам Кличко тогда объяснил, что якобы случайно встретил депутата и полетел с ним, чтобы не делать пересадку и оплатив билет.

Отвечая на вопрос о победе на тендере фирмы с орбиты его товарища нардепа Микитась, мэр Киева заявил, что не может следить за каждым тендеру.