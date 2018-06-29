Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг информацию СМИ о том,
что президент Дональд Трамп намерен вывести страну из Всемирной
торговой организации. Мнучин: Я не буду использовать наше любимое
слово "фейковые новости", но это преувеличение Фото: ЕРА "Здесь нет
сенсации... Я не буду использовать наше любимое слово "фейковые
новости", но это преувеличение", – подчеркнул Мнучин.По его
словам, США сосредоточены на свободной торговле. "ВТО является
органом, который постоянно становился на нашу сторону. Более 80%
наших дел мы выиграли. Я не знаю, почему мы должны выходить из
организации, которая решает торговые споры в нашу пользу", –
подчеркнул глава минфина США.В апреле Трамп написал в своем
Twitter: "Посмотрите, насколько плоха для США
Всемирная торговая организация".29 июня издание Axios со ссылкой на
источники написало, что Трамп может сделать заявление о выходе
страны из ВТО.
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