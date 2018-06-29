Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг информацию СМИ о том, что президент Дональд Трамп намерен вывести страну из Всемирной торговой организации. Мнучин: Я не буду использовать наше любимое слово "фейковые новости", но это преувеличение Фото: ЕРА "Здесь нет сенсации... Я не буду использовать наше любимое слово "фейковые новости", но это преувеличение", – подчеркнул Мнучин.По его словам, США сосредоточены на свободной торговле. "ВТО является органом, который постоянно становился на нашу сторону. Более 80% наших дел мы выиграли. Я не знаю, почему мы должны выходить из организации, которая решает торговые споры в нашу пользу", – подчеркнул глава минфина США.В апреле Трамп написал в своем Twitter: "Посмотрите, насколько плоха для США Всемирная торговая организация".29 июня издание Axios со ссылкой на источники написало, что Трамп может сделать заявление о выходе страны из ВТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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