|В Житомире ранили заместителя командующего десантно-штурмовой войск
|29.06.2018 22:51
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Офицер получил удар ножомВ Житомире ранили ножом заместителя командующего десантно-штурмовой войск ВС Украины полковника Павла Щербаня.
Фото: ДШВ
Щербань получил ранения 27 июня вечером возле продуктового магазина.
"В настоящее время офицер находится на лечении, угрозы жизни нет ", - сообщает в пятницу пресс-служба командования ДШВ ВСУ
По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений Национальной полицией м. Житомир открыто уголовное производство, проводятся необходимые следственные действия.
Как отмечается на сайте Минобороны, Павел Щербань является заместителем командующего по материально-техническому обеспечению ДШВ Вооруженных Сил Украины.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области пятеро участников преступной группы задержаны по подозрению в покушении на убийство полицейского.
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