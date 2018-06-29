Два палестинца были убиты в пятницу в ходе столкновений арабской молодежи с израильскими военными и полицией в пограничной зоне блокированного сектора Газа. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на источники, передает

По их информации, “палестинский юноша был убит полицейскими, которые открыли огонь по группе демонстрантов возле города Рафах”. Ранее сообщалось, что другой палестинец, 13-летний подросток умер от огнестрельного ранения в голову, полученного в столкновениях с израильтянами восточнее населенного пункта Хан-Юнис.

Кроме того, по последним данным, ранения получили более 300 жителей Газы, участвующих в манифестациях в приграничных районах. Среди них — три санитара, которые оказывали помощь пострадавшим в местах наиболее ожесточенных столкновений. Указывается, что три человека доставлены в местные госпитали в тяжелом состоянии.

Как сообщал Израиль и сектор Газа обменялись обстрелами.

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