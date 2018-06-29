В тендере на реконструкцию обрушившегося Шулявского моста и развязок вокруг него собирались участвовать четыре фирмы, из них две не допустили к конкурсу. Обе оставшиеся имеют отношение к народному депутату из группы "Воля народа" Максиму Микитасю, говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший". Финальный аукцион длился 16 минут, его выиграла компания "Североукраинский строительный альянс". Предложение фирмы "Спецстрой-Плюс", игравшей роль соперника, оказалась дороже только на 1000 грн дороже, отмечают авторы программы. Официальным владельцем "Североукраинского строительного альянса" является Андрей Якусевич, который до 21 июня был помощником Микитася. Кроме того, адрес фирмы совпадает с фактическим адресом компании Микитася "Укрбуд Девелопмент". А фирма "Спецстрой-Плюс" с 2017 года получила более 1,5 млрд грн от предприятий из орбиты Микитася и его жены, что составило 90% всех денежных поступлений компании, говорится в расследовании. | Планируется, что такой вид Шулявский мост будет иметь к концу 2019 года Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА / Facebook 27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть Шулявского путепровода. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона.В мае 2017 года департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выбрал проект реконструкции Шулявского путепровода, разработчиком которого является "Киевдормостпроект". Стоимость проекта оценили в 400 млн грн.В мае 2018 года мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что реконструкция моста обойдется в 1,5 млрд грн.Работы ориентировочно рассчитаны на 17 месяцев.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / Youtube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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