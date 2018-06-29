Пчелы погибают во всех областях Украины, кроме одной

Союз может назвать одну область - Закарпатскую, где нет больших массивов посевов и где нет случаев отравлений. А так - практически во всех областях случаи отравлений пчел - у одних больше, у других - меньше", - сообщил президент Союза пасечников Украины Владимир Стретович , информирует "Радио Свобода".

В союзе добавили, что такого массового случая отравления пчел еще не было. По словам Стретовича, в результате отравления погибли около 18 000 пчелиных семей.

" Если взять среднюю стоимость семьи 2,4-2,6 тысячи гривен, то можете представить, какой вред нанесен частным хозяйствам. Замечу, что здесь не пострадали промышленные пасеки, а пострадали только пасечники, которые держат пчел в своем хозяйстве. Экономически это отдельно не отразится на валу, на производстве меда. Вопрос заключается в том, что понадобится время, чтобы восстановить это поголовье ", - пояснил председатель Союза пасечников.