Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил многомиллионный кредит от российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Такая информация содержится в материалах уголовного дела Манафорта, передает со ссылкой на .

В отчете агента ФБР говорится, что компания контролируемаяМанафортом и его женой получила займ от российского бизнесмена. Это стало известно после проверки налоговых отчислений. Сумма кредита составила $ 10 млн.

Пол Манафорт был руководителем штаба Дональда Трампа во время президентской кампании. Свою должность он покинул после того, как стало известно о его многолетнем сотрудничестве с Партией регионов Украины, а также о его связи с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. После начала расследования дела о вмешательстве России в американские президентские выборы в мае 2017 года, Манафорт стал одним из главных подозреваемых, уже в октябре того же года ему предъявили обвинения.

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