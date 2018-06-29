В стране можно находиться не более 90 дней за полгода

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Украинцы, которые имеют действительные проездные документы, теперь могут въезжать, находиться и пересекать транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.