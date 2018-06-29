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Украинцы получили безвизовый режим с Антингуа и Барбудой
29.06.2018 23:07
Украинцы получили безвизовый режим с Антингуа и Барбудой
В стране можно находиться не более 90 дней за полгода
В пятницу, 29 июня, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбуда.
Украинцы получили безвизовый режим с Антингуа и Барбудой Фото: traveltheworld.com.ua

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Украинцы, которые имеют действительные проездные документы, теперь могут въезжать, находиться и пересекать транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Если продолжительность путешествия превышает 90 дней, независимо от цели поездки, украинцы должны получить визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию.

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