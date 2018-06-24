Боевики стреляли из запрещенного минского договоренностями вооружение

"Противник 8 раз нарушал режим прекращения огня, в пяти случаях из запрещенного минского договоренностями вооружение", - сообщают в штабе ООС.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, недавно страдал от многочисленных обстрелов, днем ​​было тихо.

В Донецкой боевики вели огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитниках населенного пункта Каменка, а позиции ОС у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

"На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное минского договоренностями. Снаряды калибром 122 мм прицельно летели в сторону наших позиций близко Лебединского, Талаковка и два раза - водяного. С АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и адекватными ответами заставляют врага прекратить огонь. К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо наших защитников. С данным нашей разведки сегодня российские оккупационные войска потеряли военный автомобиль "Урал", - информируют в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 июня, в зоне боевых действий на Донбассе интенсивные бои продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях, потерь между украинских военных не было.