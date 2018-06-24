Администрация японского города Кобе провела пресс-конференцию, в ходе которой руководители городского департамента водоснабжения в прямом эфире на всю страну принесли свои глубочайшие извинения за сотрудника отдела, который уходил на обеденный перерыв раньше положенного на… 3 минуты.

Во время публичного покаяния участники конференции сообщили, что за последние семь месяцев нерадивый работник нарушил трудовую дисциплину аж 26 раз! Представители муниципалитета заявили, что работнику уже объявили выговор и вычли из зарплаты по половине дневного заработка за все дни, когда тот покидал рабочий кабинет раньше разрешенного времени.

Как пишет The Japan Times, даже трудолюбивые японцы посчитали наказание слишком суровым и вступились за 64-летнего провинившегося чиновника.