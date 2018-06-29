Министр экономического развития РФ Максим Орешкин обвинил США в многочисленных нарушениях правил Всемирной торговой организации. Вчера 23.58 | комментариев: РФ направила требование о консультациях с США по поводу новых торговых тарифов Фото: EPA По его словам, РФ направила требование о консультациях с США по этому вопросу. Если переговоры провалятся, Москва сможет попросить ВТО создать третейскую группу для рассмотрения спора.Чиновник отметил, что США допустили "многочисленные нарушения правил ВТО". Орешкин напомнил, что помимо РФ иски к США ранее подали Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.До этого глава минэкономразвития РФ допускал, что РФ может ввести ответные пошлины на американские товары.8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это "вопросом национальной безопасности"."Голос Америки" пояснял, что новые меры могут привести к глобальной торговой войне. Ответные пошлины на продукцию США уже ввели Евросоюз и Китай.Кроме вышеуказанных стран, убытки от новых американских тарифов несет и Украина. Киев ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы добиться отмены пошлин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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