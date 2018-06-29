|Российским властям поступило два прошения о помиловании Сенцова, - адвокат
|29.06.2018 23:15
|
Сенцов находится в медсанчасти, его состояние стабильноеАдвокат политзаключенного Олега Сенцова - Дмитрий Динзе - сообщил, что сейчас у власти в России есть два прошения о помиловании украинца.
Фото: afp.com
Об этом Динзе сообщил в эфире "Общественного".
"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию доказали (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали", - заявил Динзе.
"Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - добавил Динзе.
Он утверждает, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.
"Это могут быть соответственно и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", - отметил адвокат.
Также он подтвердил, что Олег Сенцов находится в медсанчасти, а его состояние стабильное.
"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состояния пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент", - подчеркнул адвокат.
Напомним, российская омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Сенцовым и заявила, что состояние здоровья Сенцова, который голодает уже 46 день, удовлетворительное, но "остаются опасения" .
Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что Украина готова передать России 23 осужденных россиян в обмен на 23 украинцев, содержащихся в России.