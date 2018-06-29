Сенцов находится в медсанчасти, его состояние стабильное

Об этом Динзе сообщил в эфире "Общественного".

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию доказали (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали" , - заявил Динзе.

"Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить" , - добавил Динзе.

Он утверждает, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть соответственно и люди из-за границы и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет" , - отметил адвокат.

Также он подтвердил, что Олег Сенцов находится в медсанчасти, а его состояние стабильное.

"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состояния пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент" , - подчеркнул адвокат.

Напомним, российская омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Сенцовым и заявила, что состояние здоровья Сенцова, который голодает уже 46 день, удовлетворительное, но "остаются опасения" .