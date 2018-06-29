|Свитолина похвасталась откровенным платьем на вечеринке в Лондоне
|29.06.2018 23:19
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Один из наиболее значимых турниров Уимблдон стартует 2 июля, где выступит лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.
Накануне старта третьего в сезоне турнира Большого шлема Свитолина посетила вечерний прием Теннис у Темзы в Лондоне, передает со ссылкой на .
Вместо спортивной экипировки, в которой обычно украинку можно наблюдать, на ней было элегантное платье.
Как и другие звезды WTA наша теннисистка позировала для фотографов на красной дорожке.
Свитолина получила на Уимблдоне пятый номер посева.
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