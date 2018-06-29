Список находящихся граждан был передан Минской группе еще два года назад

"Мы готовы передать РФ 23 россиян, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия в обмен на 23 украинцев с российских тюрем", - заявила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова на пресс-конференции в Москве в пятницу.

" Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции, и в экстрадиции нам отказывает Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности", - подчеркнула Денисова.

Отвечая на вопрос, она сказала, что не может озвучивать этот список, однако подтвердила, что в нем есть Олег Сенцов.

" Он (список - ред.) был передан Минской группе. Мы уже два года ждем того, чтобы Россия рассмотрела и предоставила предложения, потому что два года ничего не происходит ... Или чтобы было принято решение, или чтобы нам сказали, что других лиц надо отдать. Сейчас Россия ничего не говорит об этом" , - отметила омбудсмен.