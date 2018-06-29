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Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
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29.06.2018 23:31
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В октябре 2018 года в Грузии пройдут президентские выборы.
Экс-президент страны Михаил Саакашвили к этому времени намерен
вернуться на родину. Саакашвили: Я – человек, который поставил
Грузию на современную мировую политическую карту, где она до моего
президентства отсутствовала Фото: ЕРА "Я вернусь, я думаю, к
президентским выборам этой осенью, которые [экс-премьер-министр и
грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили, я уверен, проиграет.
Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет...
Если бы они думали, что они меня смогут поймать и удержать, они бы
давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня поймать,
потому что у нас реально очень мощная поддержка", – подчеркнул
Саакашвили.Он подчеркнул, что является создателем самого успешного
государства на постсоветском пространстве."Я – человек, который,
вообще, поставил Грузию на современную мировую политическую карту,
где она до моего президентства отсутствовала... Для олигарха,
который так и не стал частью государственности в Грузии, держать
меня в тюрьме – это непосильная задача", – отметил Саакашвили.Он
выразил мнение, что Грузии не нужна новая революция, ей нужна смена
власти через президентские выборы. "Я уверен, что у Грузии
довольно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне
гражданского общества, которое не будет мириться с тем, что один
никому не нужный олигарх, присланный из Москвы, который не имеет,
наверное, полного среднего образования", – резюмировал
экс-президент.В октябре в Грузии состоятся выборы президента.
Саакашвили до этого обещал вернуться в страну, но не уточнял,
будет ли баллотироваться.
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