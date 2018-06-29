В октябре 2018 года в Грузии пройдут президентские выборы. Экс-президент страны Михаил Саакашвили к этому времени намерен вернуться на родину. Саакашвили: Я – человек, который поставил Грузию на современную мировую политическую карту, где она до моего президентства отсутствовала Фото: ЕРА "Я вернусь, я думаю, к президентским выборам этой осенью, которые [экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет... Если бы они думали, что они меня смогут поймать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня поймать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", – подчеркнул Саакашвили.Он подчеркнул, что является создателем самого успешного государства на постсоветском пространстве."Я – человек, который, вообще, поставил Грузию на современную мировую политическую карту, где она до моего президентства отсутствовала... Для олигарха, который так и не стал частью государственности в Грузии, держать меня в тюрьме – это непосильная задача", – отметил Саакашвили.Он выразил мнение, что Грузии не нужна новая революция, ей нужна смена власти через президентские выборы. "Я уверен, что у Грузии довольно сил, в том числе и молодежи, в том числе на уровне гражданского общества, которое не будет мириться с тем, что один никому не нужный олигарх, присланный из Москвы, который не имеет, наверное, полного среднего образования", – резюмировал экс-президент.В октябре в Грузии состоятся выборы президента. Саакашвили до этого обещал вернуться в страну, но не уточнял, будет ли баллотироваться. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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