Омбудсмен Украины обратится к США и ЕС из-за нарушения Россией договоренностей по политзаключенных

Ни к одному из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и комитета Красного Креста. Мы не знаем правды о их здоровье", - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на пресс-конференции в Москве.

Она также сказала, что недопуск Россией украинских консулов ​​к политзаключенным нарушение не только международного права, но и собственно российского законодательства.

Денисова добавила, что ее русский коллега Татьяна Москалькова объяснила отказ в доступе к политзаключенного Сенцова тем, что "Денисова не имеет российского гражданства".

"Было бы странно, если бы украинский омбудсмен имел российское гражданство", - сказала Денисова.

По ее словам, противоречивые заявления о состоянии Олега Сенцова заставляют думать, что его могут кормить принудительно. Сам Сенцов в настоящее время голодает уже 47-й день.

Денисова отметила, что Сенцова могут кормить смесью в состав которой могут входить непонятные вещества, которые могут влиять, в частности, на психику.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинформирует послов стран "Нормандской четверки", страны Евросоюза и США о том, что Россия нарушила международные конвенции по правам человека, мандат Денисовой как омбудсмена, а также договоренностей президентов Петра Порошенко и Владимира Путина о посещении украинских политв узников.

Омбудсмен сказала, что в ближайшее время поедет в Страсбурга и проинформирует комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске к политзаключенным.

"Я буду призывать ее посетить украинский в тюрьмах России. Также я донесу эту информацию до миссии ООН и ОБСЕ", - сказала Денисова.

Людмила Денисова заявила, что ранее российская омбудсмен Татьяна Москалькова отказала ей в визите к украинскому политзаключенного Олега Сенцова через гражданство Денисовой.

"Вчера уполномоченный по правам человека Москалькова отказала на том основании, что я не гражданка Российской Федерации. Было бы странно, если бы украинский омбудсмен была гражданкой РФ", - сообщила она.

По словам Денисовой, Киев готов передать России 23 осужденных на территории Украины россиян в обмен на 23 украинца, которые содержатся в российских тюрьмах.