Два года назад, 29 июня 2016, Оболонский районный суд разрешил заочно рассматривать дело в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность, передает со ссылкой на .

За время процесса допросили президента Петра Порошенко, секретаря Александра Турчинова, бывшего премьера Арсения Яценюка, министра Арсена Авакова, народного депутата Михаила Добкина, экс-председателя Валентина , экс-командира Внутренних войск Станислава Шуляка, экс-посла Украины в России Владимира Ельченко.

В ноябре 2016-го Янукович давал показания по делу бывших "беркутовцев". Вышел на связь через видеосвязь. По версии экс-президента виновными в дестабилизации ситуации в стране были , и Сергей . Последний, по словам Януковича, мог быть причастным к силовому разгону Майдана 30 декабря.

В одном из обращений к украинскому народу Янукович обвинил власть в том, что она судит противников Майдана.

Адвокаты Януковича превращают процесс на суд над Майданом. Сторона обвинения не смогла подготовиться к этому. Об этом Gazeta.ua рассказывает политолог Александр Кочетков.

"Сторона обвинения не подготовилась. Даже собственных свидетелей не смогли приготовить. Считали, что они чиновники, значит умные. На деле - были неубедительными. Сторона Януковича нашла ловких адвокатов, которые превращают процесс на суд над Майданом и украинской властью. Янукович был предателем, теперь все получается наоборот.

Власти хотели быстрый и яркий процесс. Но при этом не понимали, что привлечь Януковича к ответственности не реально. Его просто не выпустят из России, потому что много знает об оккупации Крыма и причинах Майдана, как на него пыталась повлиять Россия. Ничего нового во время допросов мы тоже не узнали. Убедительных свидетельств ни у кого не было.

Не вижу в таком суде реальных последствий. До выборов президента напишут обвиняемый приговор. Но он не будет иметь никакого значения. Янукович может подать апелляцию в Европейский суд по правам человека. Там Украина может даже проиграть. Весь процесс будет так тянуться.

Единственный вариант вернуть все назад - подготовиться, провести суд убедительно и быстро, не заводить в юридические дебри ".

стал президентом в 2014-м. Во время Евромайдана бежал в Россию. определила, что этим самоустранился от должности. 12 января 2015 Интерпол объявил его в розыск.

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