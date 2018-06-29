Деятельность французского информационного канала France24 противоречит законодательству РФ, заявили в Роскомнадзоре. Угроза приостановить вещание канала поступила на следующий день после того, как французской регулятор вынес предупреждение пропагандистскому вещателю RT France. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В России могут запретить вещание французского телеканала Фото: pixabay.com Редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что запрещено законом, утверждают представители российского регулятора.Если меры не будут приняты, возможны приостановка вещания информационного телеканала, а также лишение его лицензии, утверждают в Роскомнадзоре.Собеседник агентства рассказал, что претензии к телеканалу France24 связаны с предупреждением телеканалу RT France, вынесенным 28 июня Высшим советом по аудиовизуальным средствам Франции. Сюжет российского пропагандистского вещателя о событиях в Сирии, который вышел в эфир 13 апреля, по мнению французского регулятора, содержал неточный перевод слов очевидцев, кроме того, в репортаже отсутствовала альтернативная точка зрения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки france телеканала французского российского россии Теги: мир