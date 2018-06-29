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Роскомнадзор пригрозил остановить работу французского телеканала France24
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29.06.2018 23:39
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Деятельность французского информационного канала France24
противоречит законодательству РФ, заявили в Роскомнадзоре. Угроза
приостановить вещание канала поступила на следующий день после
того, как французской регулятор вынес предупреждение
пропагандистскому вещателю RT France. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке В России могут запретить вещание французского
телеканала Фото: pixabay.com Редакционная деятельность телеканала
находится под контролем иностранного юридического лица, что
запрещено законом, утверждают представители российского
регулятора.Если меры не будут приняты, возможны приостановка
вещания информационного телеканала, а также лишение его лицензии,
утверждают в Роскомнадзоре.Собеседник агентства рассказал,
что претензии к телеканалу France24 связаны с предупреждением
телеканалу RT France, вынесенным 28 июня Высшим советом по
аудиовизуальным средствам Франции. Сюжет российского
пропагандистского вещателя о событиях в Сирии, который вышел в эфир
13 апреля, по мнению французского регулятора, содержал неточный
перевод слов очевидцев, кроме того, в репортаже отсутствовала
альтернативная точка зрения.
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