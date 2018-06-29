Миллионные убытки и завышенные зарплаты руководства, - Аудит морских портов

В период с 1 января 2016 года по 1 июня 2017 руководящему составу госпредприятия выплачено зарплаты в повышенном размере на сумму 40500000 гривен.

"Из-за несоблюдения показателей, которые являются основанием для премирования работников на Николаевском филиале необоснованно потратили 5300000 грн, а работники Херсонского филиала доначислили себе лишних выплат на оздоровление в размере 1300000 грн", - сообщает "Украинская правда " со ссылкой на проект " Марлин ", который обнародовал письмо службы в Кабинет министров.

Кроме того, аудиторы установили, что Ильичевска филиал в 2017 году перечислила профсоюзе порта Черноморск 70 млн грн на строительства мостового перехода через Сухой лиман, не является направлением деятельности профсоюза.

В случае внесения изменений, которые сделают возможным перечисление средств профсоюзам на улучшение инфраструктуры

Отмечается, что необоснованные расходы могут вырасти до 50 млн гривен в 2018 году, если будут внесены изменения, которые сделают возможным перечисление средств профсоюзам.

Кроме того, как отмечают аудиторы, размер портовых сборов и предоставления скидок является непрозрачным .

В частности, речь идет о приказе Мининфраструктуры от 6 октября 2015 по внедрению 50% скидки от ставок всех сборов, кроме административного для судов, нагружаются или разгружаются в морских портах Украины.

"Приказ привел к уменьшению доходов Одесского филиала примерно на 57700000 гривен. Аналогичные скидки сократили поступления портовых сборов в Южненский филиала на сумму 102 млн грн, Николаевском филиале - 21300000 гривен", - отмечает издание.

Отмечается, что скидки также касаются и отдельных судов. Такие случаи происходили в Ильичевский филиала, Южненский и Николаевской течение двух лет.

"Также на финансовое состояние предприятия негативно влияет безнадежная дебиторская задолженность, неликвидные капитальные инвестиции и невыполнение договорных обязательств", - отмечается в сообщении.

Как отметили аудиторы, в целом на филиалах есть более 270 млн грн сомнительной дебиторской задолженности из-за банкротства контрагентов.

Из-за невыполненных договорные обязательства филиалами госпредприятия существует вероятность потери 27 млн ​​грн.

Кроме того, утверждены показатели финансовых планов по капитальным инвестициям постоянно не выполняются.

" Вместо этого, инвестиции в объекты, на которые нет документального права собственности ГП" АМПУ "может потерять почти 67 млн грн. Завышение стоимости выполнения работ на филиалах установлен в размере 13 млн грн", - сообщают аудиторы.

Кроме того, отрицательной тенденция по уменьшению объемов переработки грузов в 2017 году их переделали в 12300000 тонн меньше, чем в 2016 году.

Результаты аудита переданы в Министерство инфраструктуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что в течение 2014-2017 годов Администрацией портов руководил Андрей Амелин из окружения народного депутата "Народного фронта" Андрея Иванчука.

В феврале сообщалось, что НАБУ пытается разорвать соглашение портовиков с сомнительными контрагентами на 700 000 000 гривен.

Напомним, детективы НАБУ провели обыски в порту Южный по подозрению должностных лиц в завладении около 100 млн грн.