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Саакашвили: Я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины
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29.06.2018 23:47
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И Грузия, и Украина "стряхнут с себя олигархов", такое мнение
высказал экс-президент Грузии и руководитель украинской партии "Рух
нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили: Я думаю, что есть
основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться Фото: ЕРА
"Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в
президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с
себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине,
и в Грузии меня бояться. Я, действительно, не продаюсь, не
покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них
дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – подчеркнул
Саакашвили.По его мнению, у Грузии и Украины есть "великое
будущее"."И в том числе через прямую народную демократию, через
использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров,
новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное,
сделать рывок в будущее", – отметил политик.Саакашвили занимал пост
президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й
год. В стране против него открыты четыре уголовных
дела. 12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы и
Государственной миграционной службы Украины задержали
Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе
сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо,
незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017
года.После выдворения из Украины с февраля 2018 года проживает
в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о намерении вернуться
в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в октябрьских выборах
президента Грузии.
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