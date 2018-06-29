И Грузия, и Украина "стряхнут с себя олигархов", такое мнение высказал экс-президент Грузии и руководитель украинской партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили: Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться Фото: ЕРА "Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться. Я, действительно, не продаюсь, не покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – подчеркнул Саакашвили.По его мнению, у Грузии и Украины есть "великое будущее"."И в том числе через прямую народную демократию, через использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров, новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное, сделать рывок в будущее", – отметил политик.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й год. В стране против него открыты четыре уголовных дела. 12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.После выдворения из Украины с февраля 2018 года проживает в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в октябрьских выборах президента Грузии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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