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Омелян о проблемах с возвращением украинских туристов из-за рубежа: Если свободный рынок не работает, будем вводить госрегулирование
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29.06.2018 23:55
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Туроператоры, не выполняющие обязательств перед клиентами, могут
лишиться лицензий, и получить новые будет очень сложно. Об этом
заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя
сложности с вылетом домой из Туниса сотен украинских туристов. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Омелян: Люди
заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение
и потраченное время Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook Он сообщил,
что ведомство пытается урегулировать ситуацию с возвращением из
Туниса нескольких сотен украинцев. В течение суток все клиенты
компании Oasis Travel должны вылететь на родину, уверяет
министр."Считаю недопустимым, что люди заплатили деньги за отдых, а
взамен получают испорченное настроение и потраченное время в
ожидании "чуда", – прокомментировал Омелян.Мининфраструктуры
возлагает ответственность за существенные задержки вылетов на
"недобросовестных" туроператоров, которые могут понести наказание,
вплоть до лишения лицензии, отметил он."Раз свободный рынок не
работает – вводим эффективный рынок с элементами
государственного регулирования и контроля", – пообещал
Омелян."Причем если кто-то надеется, что закрыв компанию Oasis-1,
завтра откроет Oasis-2, – он жестоко ошибается. Будем
отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса
возможностей выдавать новую лицензию годами", – добавил
он.Кроме того, Госавиаслужба должна усилить контроль за
лицензиями авиакомпаний, выполняющих как регулярные, так и
чартерные рейсы, считает глава Мининфраструктуры.
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155908657473439
С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могут вылететь
из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую
группу отвезли в гостиницу города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и
турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении
обязательств, что привело к задержкам с вылетами.Туристов посетил
консул Украины в Тунисе.
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