Туроператоры, не выполняющие обязательств перед клиентами, могут лишиться лицензий, и получить новые будет очень сложно. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя сложности с вылетом домой из Туниса сотен украинских туристов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Омелян: Люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook Он сообщил, что ведомство пытается урегулировать ситуацию с возвращением из Туниса нескольких сотен украинцев. В течение суток все клиенты компании Oasis Travel должны вылететь на родину, уверяет министр."Считаю недопустимым, что люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда", – прокомментировал Омелян.Мининфраструктуры возлагает ответственность за существенные задержки вылетов на "недобросовестных" туроператоров, которые могут понести наказание, вплоть до лишения лицензии, отметил он."Раз свободный рынок не работает – вводим эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля", – пообещал Омелян."Причем если кто-то надеется, что закрыв компанию Oasis-1, завтра откроет Oasis-2, – он жестоко ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами", – добавил он.Кроме того, Госавиаслужба должна усилить контроль за лицензиями авиакомпаний, выполняющих как регулярные, так и чартерные рейсы, считает глава Мининфраструктуры. https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155908657473439 С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могут вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.Туристов посетил консул Украины в Тунисе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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