|Канада вводит пошлины на товары из США
|29.06.2018 23:55
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В то же время правительство Канады выделяет дотации отраслям, пострадавших от пошлин СШАПравительство Канады анонсировал введение ограничительных мер в отношении американских товаров на общую сумму 16,6 миллиарда канадских долларов (12,6 миллиарда долларов США).
Фото: reuters.com
Новые тарифы будут касаться американских стали и алюминия, а также некоторых продуктов питания, в частности, кофе, кетчупа, йогуртов и виски. Это ответ Канады на штрафные пошлины на импортные сталь и алюминий, введенные ранее Соединенными Штатами Америки.
"У Канады не было другого выбора, кроме как дать взвешенный соизмеримый ответ, доллар за доллар. Это то, что мы делаем", - заявила в пятницу, 29 июня, Министерка иностранных дел Канады Фриланд, сообщает DW.
Новые ограничительные меры в отношении американских товаров в Канаде вступят в силу 1 июля 2018 года.
Кроме того, правительство Канады приняло решение о предоставлении дотаций объемом в целом два миллиарда канадских долларов для отраслей, которые пострадали от американских штрафных пошлин, прежде только для производителей стали и алюминия.
Напомним, американские пошлины на сталь и алюминий вступили в силу для большинства стран мира 1 мая, а для Канады, ЕС и Мексики - 1 июня. Они составляют 25% на изделия из стали и 10% - из алюминия. Таким образом президент США Дональд Трамп стремится преодолеть отрицательное сальдо во внешней торговле страны.
22 июня вступили в силу штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Они касаются ряда американских товаров, между которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.