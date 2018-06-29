В то же время правительство Канады выделяет дотации отраслям, пострадавших от пошлин США

Новые тарифы будут касаться американских стали и алюминия, а также некоторых продуктов питания, в частности, кофе, кетчупа, йогуртов и виски. Это ответ Канады на штрафные пошлины на импортные сталь и алюминий, введенные ранее Соединенными Штатами Америки.

"У Канады не было другого выбора, кроме как дать взвешенный соизмеримый ответ, доллар за доллар. Это то, что мы делаем" , - заявила в пятницу, 29 июня, Министерка иностранных дел Канады Фриланд, сообщает DW.

Новые ограничительные меры в отношении американских товаров в Канаде вступят в силу 1 июля 2018 года.

Кроме того, правительство Канады приняло решение о предоставлении дотаций объемом в целом два миллиарда канадских долларов для отраслей, которые пострадали от американских штрафных пошлин, прежде только для производителей стали и алюминия.

Напомним, американские пошлины на сталь и алюминий вступили в силу для большинства стран мира 1 мая, а для Канады, ЕС и Мексики - 1 июня. Они составляют 25% на изделия из стали и 10% - из алюминия. Таким образом президент США Дональд Трамп стремится преодолеть отрицательное сальдо во внешней торговле страны.