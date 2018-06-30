В тендере на реконструкцию обрушившегося Шулявского моста и развязок вокруг него собирались участвовать четыре фирмы, из них две не допустили к конкурсу. Обе оставшиеся имеют отношение к народному депутату из группы "Воля народа" Максиму Микитасю, говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший". Финальный аукцион длился 16 минут, его выиграла компания "Северо-украинский строительный альянс". Предложение фирмы "Спецстрой-Плюс", игравшей роль соперника, оказалось дороже только на 1000 грн, отмечают авторы программы. Официальным владельцем "Северо-украинского строительного альянса" является Андрей Якусевич, который до 21 июня был помощником Микитася. Кроме того, адрес фирмы совпадает с фактическим адресом компании Микитася "Укрбуд Девелопмент". А фирма "Спецстрой-Плюс" с 2017 года получила более 1,5 млрд грн от предприятий из орбиты Микитася и его жены, что составило 90% всех денежных поступлений компании, говорится в расследовании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.41 | комментариев: Планируется, что такой вид Шулявский мост будет иметь к концу 2019 года Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА / Facebook 27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть Шулявского путепровода. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона.В мае 2017 года департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выбрал проект реконструкции Шулявского путепровода, разработчиком которого является "Киевдормостпроект". Стоимость проекта оценили в 400 млн грн.В мае 2018 года мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что реконструкция моста обойдется в 1,5 млрд грн.Работы ориентировочно рассчитаны на 17 месяцев.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / Youtube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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