"Схемы": Тендер на ремонт Шулявского моста в Киеве разыграли между собой компании нардепа Микитася. Видео
30.06.2018 00:03
В тендере на реконструкцию обрушившегося Шулявского моста и
развязок вокруг него собирались участвовать четыре фирмы, из них
две не допустили к конкурсу. Обе оставшиеся имеют отношение к
народному депутату из группы "Воля народа" Максиму Микитасю,
говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта
"Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший". Финальный аукцион длился
16 минут, его выиграла компания "Северо-украинский строительный
альянс". Предложение фирмы "Спецстрой-Плюс", игравшей роль
соперника, оказалось дороже только на 1000 грн, отмечают авторы
программы. Официальным владельцем "Северо-украинского строительного
альянса" является Андрей Якусевич, который до 21 июня был
помощником Микитася. Кроме того, адрес фирмы совпадает с
фактическим адресом компании Микитася "Укрбуд Девелопмент". А фирма
"Спецстрой-Плюс" с 2017 года получила более 1,5 млрд грн от
предприятий из орбиты Микитася и его жены, что составило 90% всех
денежных поступлений компании, говорится в расследовании. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.41
| комментариев: Планируется, что такой вид Шулявский мост будет
иметь к концу 2019 года Фото: Департамент транспортної
інфраструктури КМДА / Facebook 27 февраля 2017 года в Киеве
обвалилась часть Шулявского путепровода. Как сообщили в
"Киевавтодоре", причинами обрушения моста стали воздействие огня и
коррозия бетона.В мае 2017 года департамент градостроительства
и архитектуры Киевской городской государственной
администрации выбрал проект реконструкции Шулявского
путепровода, разработчиком которого является
"Киевдормостпроект". Стоимость проекта оценили в 400 млн грн.В мае
2018 года мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что реконструкция
моста обойдется в 1,5 млрд грн.Работы ориентировочно рассчитаны на
17 месяцев.видео Видео:
Радіо Свобода онлайн / Youtube