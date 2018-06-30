В результате непогоды в Украине обесточены 204 населенных пункта. В отдельных областях повреждено и подтоплены дома, повалены деревья, а также повреждены объекты социальной сферы.

О таких аслидкы непогоды говорится в сообщении пресс-службы ДСНС, передает со ссылкой на .

"28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях. В Полтавской области без света остались 58 населенных пунктов, в Луганской - 51, в Черновицкой - 45, в Тернопольской - 20, в Днепропетровской - 17, в Кировоградской - 11, в Запорожской - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго ", - говорится в сообщении.

Например, в г.. Рубежное Луганской результате интенсивных осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5 пятиэтажных и 6 девятиэтажных) и повалены более 100 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлекалось 14 единиц техники и 60 человек ..

В Ивано-Франковской области в 5 районах (Кольском, Городенкивском, Тлумацком, Снятивском и Долинском) вследствие интенсивных осадков в виде дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и 9 объектов социально-виробночои сферы.

Холодные арктические воды скоро станут частью Атлантического океана. Ученые утверждают, что климатические изменения в Северном Ледовитом океане получили большой размах, передает Independent.

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