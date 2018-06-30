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Саакашвили назвал заочный приговор в отношении него в Грузии результатом "животного страха" со стороны Иванишвили
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30.06.2018 00:11
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прежний
экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили
инициировал вынесение заочного приговора в отношении него потому,
что боится возвращения политика на родину. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 20.55 | комментариев:
Саакашвили: Вынесение приговора инициировал Иванишвили Фото: ЕРА
"Это животный страх олигарха Иванишвили, крупнейшего частного
акционера "Газпрома", моего возвращения в Грузию, потому что он
четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как
его режим падет в течение нескольких дней", – заявил
Саакашвили.Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в том,
что тот дал "четкое задание" осудить его в Грузии. По мнению
Саакашвили, ненависть Путина к нему объясняется тем, что вместе с
соратниками в Грузии и Украине он показал: существует альтернатива
системе олигархата и коррупции, на которой держится власть
Путина."Я доказал на примере, на пальцах, что можно жить без
олигархата, без коррупции, без лжи, можно развиваться и без
нефтедолларов, и можно даже не становиться на колени перед разными
капризами Путина и его шайки", – подчеркнул Саакашвили.28 июня
стало известно, что суд города Тбилиси признал Саакашвили
виновным по делу об избиении депутата парламента страны
Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика заочно приговорили к шести
годам лишения свободы и на два года и три месяца лишили права
занимать определенные должности.По данным грузинской прокуратуры,
Саакашвили выступает в качестве обвиняемого еще в четырех уголовных
делах.
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