Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прежний экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили инициировал вынесение заочного приговора в отношении него потому, что боится возвращения политика на родину. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 20.55 | комментариев: Саакашвили: Вынесение приговора инициировал Иванишвили Фото: ЕРА "Это животный страх олигарха Иванишвили, крупнейшего частного акционера "Газпрома", моего возвращения в Грузию, потому что он четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней", – заявил Саакашвили.Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот дал "четкое задание" осудить его в Грузии. По мнению Саакашвили, ненависть Путина к нему объясняется тем, что вместе с соратниками в Грузии и Украине он показал: существует альтернатива системе олигархата и коррупции, на которой держится власть Путина."Я доказал на примере, на пальцах, что можно жить без олигархата, без коррупции, без лжи, можно развиваться и без нефтедолларов, и можно даже не становиться на колени перед разными капризами Путина и его шайки", – подчеркнул Саакашвили.28 июня стало известно, что суд города Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика заочно приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и три месяца лишили права занимать определенные должности.По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили выступает в качестве обвиняемого еще в четырех уголовных делах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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