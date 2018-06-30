призвал международное общество к решительным действиям для освобождения украинских узников Кремля.

Об этом он написал на странице в Facebook, передает со ссылкой на .

Порошенко выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества вокруг болезненного вопроса, касающегося украинских узников Кремля.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал он.

Экономические санкции против России будут продлены до конца января 2018 года. Такое политическое решение приняли главы государств и правительств стран Евросоюза. ЕС продолжит поддерживать ограничения, введенные на российский финансовый и энергетический сектор.

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