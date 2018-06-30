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Як їй це вдалося? Кім Кардашьян дуже швидко схудла (ФОТО)
30.06.2018 00:24
Світська левиця Кім Кардашьян лякає своїх шанувальників худобою. Факт різкого схуднення нікого б не здивував, але ж зірка не схильна до такої "стрункості".



Днями Кім виклала фото в платті від Versace. І фанати були в шоці - зірка різко схудла!

"Ось це так! Кім так добре в цій вазі!", "Тепер зрозуміло, чому вона стільки тренувалася!", "Ось це Каньє Весту пощастило!" - пишуть у коментарях.

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