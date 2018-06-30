|Як їй це вдалося? Кім Кардашьян дуже швидко схудла (ФОТО)
|30.06.2018 00:24
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Днями Кім виклала фото в платті від Versace. І фанати були в шоці - зірка різко схудла!
"Ось це так! Кім так добре в цій вазі!", "Тепер зрозуміло, чому вона стільки тренувалася!", "Ось це Каньє Весту пощастило!" - пишуть у коментарях.
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