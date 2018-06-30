Организаторы акции "Олег, Україна с тобой!" призывают всех неравнодушных прийти на стадион "Олимпийский" в Киеве 2 июля. Акция в поддержку Сенцова пройдет 2 июля в 21.00 Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook Мероприятие запланировано на 21.00."Приходи и поддержи Сенцова – зажги огромную надпись "Олег, Украина с тобой!" на поле "Олимпийского" стадиона! Приобщай друзей и знакомых. Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу Сенцов в смертельном противостоянии с кремлевским Мордором", – говорится в анонсе организаторов. Фото: Babylon'13‎ / Facebook Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ она несколько раз безрезультатно питалась попасть к Сенцову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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