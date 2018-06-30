Подконтрольный РФ Ленинский районный суд Севастополя оставил под стражей крымского татарина Энвера Сейтосманова, которого подозревают в участии в запрещенной на территории России организации “Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщает “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Сергея Легостова, передает

Сейтосманов останется в СИЗО до 7 сентября.

По словам адвоката, заседание проходило в закрытом режиме. Защита намерена обжаловать решение. Легостов сообщил, что за период пребывания в СИЗО у Сейтосманова возникли проблемы со здоровьем. Адвокат планирует посетить подзащитного в ближайшее время и будет настаивать на предоставлении медицинской помощи.

Как сообщал в РФ заявили, что провели испытания турбины Siemens в Крыму.

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