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Песков о будущей встрече Путина и Трампа: Предстоит очень серьезный разговор
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30.06.2018 00:33
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Президент РФ Владимир Путин готов использовать встречу с главой
Белого дома Дональдом Трампом для нормализации отношений между
странами, заверил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Песков: Путин может еще раз повторить о невмешательстве РФ в выборы
в США Фото: EPA По его словам, лидерам "предстоит очень серьезный
разговор".Отвечая на вопрос о возможности того, что Трамп в ходе
переговоров может сделать конкретные шаги по сближению двух стран,
Песков напомнил, что "Путин с самого начала говорил, что РФ
заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути
нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы
делать наши американские визави".Также пресс-секретарь отметил, что
президент РФ на встрече с Трампом "будет готов еще раз повторить" о
невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята
американской стороной.Переговоры лидеров Трампа и
Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома,
комментируя будущую встречу, заявил, что "мир должен начать
жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство
Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в
Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных
Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон
Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.
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