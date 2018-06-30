Президент РФ Владимир Путин готов использовать встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом для нормализации отношений между странами, заверил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Песков: Путин может еще раз повторить о невмешательстве РФ в выборы в США Фото: EPA По его словам, лидерам "предстоит очень серьезный разговор".Отвечая на вопрос о возможности того, что Трамп в ходе переговоров может сделать конкретные шаги по сближению двух стран, Песков напомнил, что "Путин с самого начала говорил, что РФ заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави".Также пресс-секретарь отметил, что президент РФ на встрече с Трампом "будет готов еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной.Переговоры лидеров Трампа и Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома, комментируя будущую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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