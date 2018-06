Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с Владимиром Путиным будет "замечательной". Об этом он заявил в ответ на вопрос СМИ относительно его ожиданий от саммита.

"Мир должен начать жить дружно", - сказал Трамп, передает со ссылкой на .

Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля. Она должна состояться в столице Финляндии Хельсинки.

По словам Трампа, президенты планируют обсудить также Украины и Сирию на своей первой отдельной встречи.

Дональд Трамп и встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Отдельного реальной встречи президентов России и не было со времен аннексии Крыма 2014 года.

"It's going to be great," @POTUS tells radio pool reporter @Tara_Mckelvey about his upcoming summit with #Russia President Putin. Asked what they'll talk about, he replies: "The world has to start getting along."

Steve Herman (@W7VOA) 28 червня 2018 р.

