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Вмешательство в выборы, Сирия, Украина. Трамп назвал темы переговоров с Путиным
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30.06.2018 00:41
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Ключевой темой встречи с президентом России Владимиром Путиным в
Хельсинки станет влияние РФ на выборы в США, заявил американский
президент Дональд Трамп. Отправляясь на отдых, Трамп назвал темы
предстоящей беседы с Путиным Фото: ЕРА Беседуя с журналистами на
борту номер один по пути из Вашингтона на отдых в штат Нью-Джерси,
Трамп сказал, что участие России в военном конфликте в Украине и ее
роль в Сирии также будут включены в повестку дня.Но именно влияние
Москвы на избирательную кампанию в США станет ключевой темой,
подчеркнул глава Белого дома."Мы не желаем, чтобы кто-либо
фальсифицировал выборы", – сказал президент США.Переговоры лидеров
США и РФ состоятся 16 июля в Хельсинки.Вице-президент США Майк
Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с
Путиным вмешательство Кремля в президентские выборы в США в
2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также
экономические отношения Соединенных Штатов и России.При этом
советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков заявил 29 июня, что Путин на встрече с Трампом "будет готов
еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США, если
тема будет поднята американской стороной.В докладе ЦРУ в 2017 году
говорилось, что Путин лично приказал начать кампанию по
вмешательству в выборы президента США 2016 году.Трамп сделал ряд
противоречивых заявлений по поводу вероятного влияния РФ на
избирательную кампанию, Так, 11 ноября 2017 года президент США
после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о
том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.В феврале 2018
года в Белом доме заявили, что Трамп признает
вмешательство РФ в выборы в США.Сам глава Белого дома написал
в Twitter, что никогда не отрицал возможного вмешательства России в
ход выборов, но настаивал, что заявления о связях его штаба с
Москвой являлись "мистификацией".
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