Ключевой темой встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки станет влияние РФ на выборы в США, заявил американский президент Дональд Трамп. Отправляясь на отдых, Трамп назвал темы предстоящей беседы с Путиным Фото: ЕРА Беседуя с журналистами на борту номер один по пути из Вашингтона на отдых в штат Нью-Джерси, Трамп сказал, что участие России в военном конфликте в Украине и ее роль в Сирии также будут включены в повестку дня.Но именно влияние Москвы на избирательную кампанию в США станет ключевой темой, подчеркнул глава Белого дома."Мы не желаем, чтобы кто-либо фальсифицировал выборы", – сказал президент США.Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля в Хельсинки.Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.При этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 29 июня, что Путин на встрече с Трампом "будет готов еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной.В докладе ЦРУ в 2017 году говорилось, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы президента США 2016 году.Трамп сделал ряд противоречивых заявлений по поводу вероятного влияния РФ на избирательную кампанию, Так, 11 ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.В феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в США.Сам глава Белого дома написал в Twitter, что никогда не отрицал возможного вмешательства России в ход выборов, но настаивал, что заявления о связях его штаба с Москвой являлись "мистификацией". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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