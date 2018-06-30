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Джемилев заявил, что ФСБ сфабриковала дело о "поджоге дома муфтия Крыма" с целью скомпрометировать Меджлис
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30.06.2018 00:57
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В мае этого года ФСБ РФ в аннексированном Крыму обвинила помощника
депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в
попытке организовать поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
Нардеп считает, что таким образом РФ пытается избежать выполнения
решения суда в Гааге снять запрет на деятельность Меджлиса.
Джемилев: Велиев не имеет никакого отношения к поджогу дома муфтия
Крыма Эмирали Аблаева Фото: president.gov.ua Он подчеркнул, что
Велиев не имеет никакого отношения к поджогу дома муфтия Крыма
Эмирали Аблаева, как утверждают в ФСБ."Там определенная цель. В
апреле прошлого года Гаагский международный суд четко обязал Россию
снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а
также на мой въезд и въезд [главы Меджлиса] Рефата Чубарова на
территорию Крыма. Россия не выполнила ни один из пунктов. У России
требуют ответа: как вы будете выполнять? И для оправдания своих
действий они собирают материал. Чтобы сказать: вот видите, они же
террористы, они же вон чем занимаются – мы никак не можем снять
запрет", – отметил Джемилев.21 мая в ФСБ заявили что раскрыли
деятельность "экстремистской группы", якобы созданной Велиевым по
указанию Чубарова при поддержке Службы безопасности Украины. В
Федеральной службе безопасности сообщили, что в состав группы,
сформированной в Харькове, кроме Велиева входили прежний боксер
Александр Стешенко и экс-спортсмен по фамилии Третьяков.В
Службе безопасности назвали информацию ФСБ не соответствующей
действительности.21 мая ФСБ обнародовала видео допроса
Стешенко, в ходе которого он заявляет, что вместе с
Третьяковым получил от Велиева задание поджечь дом муфтия
Аблаева.Стешенко задержали в Крыму в апреле. 24 апреля
адвокат Эдем Семедляев заявил, что обнаружил
украинца в СИЗО Симферополя. На следующий день адвокат Айдер
Азаматов заявил, что Стешенко увезли в неизвестном
направлении из спецприемника для лиц, отбывающих
админнаказание, и он не выходит на связь.
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