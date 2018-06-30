В мае этого года ФСБ РФ в аннексированном Крыму обвинила помощника депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в попытке организовать поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Нардеп считает, что таким образом РФ пытается избежать выполнения решения суда в Гааге снять запрет на деятельность Меджлиса. Джемилев: Велиев не имеет никакого отношения к поджогу дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева Фото: president.gov.ua Он подчеркнул, что Велиев не имеет никакого отношения к поджогу дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева, как утверждают в ФСБ."Там определенная цель. В апреле прошлого года Гаагский международный суд четко обязал Россию снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также на мой въезд и въезд [главы Меджлиса] Рефата Чубарова на территорию Крыма. Россия не выполнила ни один из пунктов. У России требуют ответа: как вы будете выполнять? И для оправдания своих действий они собирают материал. Чтобы сказать: вот видите, они же террористы, они же вон чем занимаются – мы никак не можем снять запрет", – отметил Джемилев.21 мая в ФСБ заявили что раскрыли деятельность "экстремистской группы", якобы созданной Велиевым по указанию Чубарова при поддержке Службы безопасности Украины. В Федеральной службе безопасности сообщили, что в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева входили прежний боксер Александр Стешенко и экс-спортсмен по фамилии Третьяков.В Службе безопасности назвали информацию ФСБ не соответствующей действительности.21 мая ФСБ обнародовала видео допроса Стешенко, в ходе которого он заявляет, что вместе с Третьяковым получил от Велиева задание поджечь дом муфтия Аблаева.Стешенко задержали в Крыму в апреле. 24 апреля адвокат Эдем Семедляев заявил, что обнаружил украинца в СИЗО Симферополя. На следующий день адвокат Айдер Азаматов заявил, что Стешенко увезли в неизвестном направлении из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание, и он не выходит на связь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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