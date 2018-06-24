|Мария Яремчук сделала себе губы?
|24.06.2018 16:33
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Украинская певица Мария Яремчук активно работает над своей внешностью. У многих поклонников возникли сомнения по поводу натуральности Марии — уж слишком пухлыми стали ее губы.
Накануне звезда опубликовала в соцсети нежное, но в то же время соблазнительное фото. На снимке Яремчук позирует почти голая, прикрываясь тканью бежевого цвета.
Многим подписчикам фото настолько понравилось, что они сравнили Марию с ангелом.
Но нашлись и те, кто обвинил певицу в пластике. Но звезда не растеряла, а сразу же начала с фанатами дискутировать по этому поводу:
Напомним, ранее сообщалось, что Мария Яремчук полетала в облоках и показала свою храбрость.
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