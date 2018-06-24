Накануне звезда опубликовала в соцсети нежное, но в то же время соблазнительное фото. На снимке Яремчук позирует почти голая, прикрываясь тканью бежевого цвета.

Многим подписчикам фото настолько понравилось, что они сравнили Марию с ангелом.

Но нашлись и те, кто обвинил певицу в пластике. Но звезда не растеряла, а сразу же начала с фанатами дискутировать по этому поводу:

katerinalegeyda: Вы такая красивая Зачем вы себе эти губы сделали? Не мое дело конечно, но Вас Бог одарил естественной красотой)))

m_yaremchuk: и что за?))) Я не делала губы! У меня просто стали меньше щеки)

katerinalegeyda: Честно, кажется, что сделаны)) Извините, если обидела.

m_yaremchuk Ничего страшного) Критическое восприятие — это естественно.

Напомним, ранее сообщалось, что Мария Яремчук полетала в облоках и показала свою храбрость.

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