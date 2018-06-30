|
"Прошу начать с белого листа". Сокуров призвал Порошенко и Франциска "сделать все" для освобождения Сенцова
|
30.06.2018 01:04
|
Крымский режиссер Олег Сенцов, который уже полтора месяца голодает
в колонии Тюменской области, стал жертвой "политической схватки
Украины и РФ", заявил российский режиссер Александр Сокуров в
открытых письмах к президенту Украины Петру Порошенко и папе
римскому Франциску. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Сокуров – Порошенко: Отпустите безо всяких условий всех
находящихся в заключении в Украине граждан РФ Фото: EPA По словам
режиссера, Сенцов может погибнуть из-за того, что "попал в молох
политической схватки Украины и России"."По сути, Олег Геннадьевич
призывает политиков прекратить конфронтацию и предпринять
конкретные действия ТОЛЬКО в направлении достижения необратимого
мира. Шаг за шагом, заглушая боль обид", – говорится в
обращении Сокурова к Порошенко.Президента Украины кинодраматург
попросил "отбросить все открытые и скрытые политические резоны и
обратить свои взоры к высшим гуманитарным, гуманистическим
интересам и украинского народа, и украинской культуры"."Прошу хотя
бы Вас начать с белого листа. Прошу Вас, отпустите безо всяких
условий всех находящихся в заключении в Украине граждан России.
Прошу Вас, объявите бессрочный мораторий на всякую военную,
дипломатическую, политическую конфронтацию", – написал
Сокуров.Режиссер заверил, что после освобождения Сенцов "оправдает
все политические потери и риски от компромиссных решений украинской
власти".Франциску Сокуров напомнил, что украинец – отец двоих
детей, который получил в РФ "критически большой срок" и голодает
уже полтора месяца."Я с благодарностью вспоминаю, что священный
Трон часто обращал внимание на мои кинематографические работы и
поддерживал меня. Это сподвигло меня на это обращение. Ваше
Святейшество, коленопреклоненно прошу вас, вступитесь за жизнь
человека!" – обратился Сокуров.
https://www.facebook.com/AlexanderSokurov.spb.ru/posts/462179694252245
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта.Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий
Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать
голодовку отказывается. К режиссеру не допускают украинского
омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.29 июня Порошенко заявил, что
мировое общество должно перейти к "решительным действиям" в вопросе
освобождения "украинских узников Кремля".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира