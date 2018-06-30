Крымский режиссер Олег Сенцов, который уже полтора месяца голодает в колонии Тюменской области, стал жертвой "политической схватки Украины и РФ", заявил российский режиссер Александр Сокуров в открытых письмах к президенту Украины Петру Порошенко и папе римскому Франциску. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сокуров – Порошенко: Отпустите безо всяких условий всех находящихся в заключении в Украине граждан РФ Фото: EPA По словам режиссера, Сенцов может погибнуть из-за того, что "попал в молох политической схватки Украины и России"."По сути, Олег Геннадьевич призывает политиков прекратить конфронтацию и предпринять конкретные действия ТОЛЬКО в направлении достижения необратимого мира. Шаг за шагом, заглушая боль обид", – говорится в обращении Сокурова к Порошенко.Президента Украины кинодраматург попросил "отбросить все открытые и скрытые политические резоны и обратить свои взоры к высшим гуманитарным, гуманистическим интересам и украинского народа, и украинской культуры"."Прошу хотя бы Вас начать с белого листа. Прошу Вас, отпустите безо всяких условий всех находящихся в заключении в Украине граждан России. Прошу Вас, объявите бессрочный мораторий на всякую военную, дипломатическую, политическую конфронтацию", – написал Сокуров.Режиссер заверил, что после освобождения Сенцов "оправдает все политические потери и риски от компромиссных решений украинской власти".Франциску Сокуров напомнил, что украинец – отец двоих детей, который получил в РФ "критически большой срок" и голодает уже полтора месяца."Я с благодарностью вспоминаю, что священный Трон часто обращал внимание на мои кинематографические работы и поддерживал меня. Это сподвигло меня на это обращение. Ваше Святейшество, коленопреклоненно прошу вас, вступитесь за жизнь человека!" – обратился Сокуров. https://www.facebook.com/AlexanderSokurov.spb.ru/posts/462179694252245 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры.29 июня Порошенко заявил, что мировое общество должно перейти к "решительным действиям" в вопросе освобождения "украинских узников Кремля". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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