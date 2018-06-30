Экономические санкции против России будут продлены до конца января 2018 года. Такое политическое решение приняли главы государств и правительств стран Евросоюза.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осторожный источник, передает со ссылкой на .

продолжит поддерживать ограничения, введенные на российский финансовый и энергетический сектор.

"Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениями, которая привела к политическому решению о продлении санкций еще на шесть месяцев", - цитирует агентство свой источник.

По словам источника, в Совете ЕС в кулуарах саммита, канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрона коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации Минских соглашений. Именно к которым привязан режим санкций сообщества по .

"Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продолжаются. Режим санкций остается без изменений ", - сказал источник.

Россияне готовы долго нуждаться, чтобы не допустить в свою жизнь западные ценности и не признавать, что российские власти ведут позорную политику. Об этом сказал политический обозреватель Олег Пономарь в интервью Gazeta.ua.

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