Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон, а также его дети Нарек и Ани хранили в банке незадекларированные $6,8 млн, рассказали правоохранители. В доме племянника экс-президента Саргсяна прошел обыск Фото: petekamutner.am Следователи провели обыск в доме сына Левона Саргсяна Нарека и конфисковали депозитные соглашения о вкладах в банке на $6,8 млн. Соглашения оформлялись на самого Нарека, его сестру Ани Саргсян и их отца.Последний в 2017 году был послом Армении по особым поручениям и был должен указать в декларации средства, но не сделал этого. Также сумма не соответствует доходам Нарека и Ани Саргсян, отметили правоохранители.Теперь родственникам экс-президента Армении вменяют незаконное обогащение.27 июня бывшего начальника охраны Саргсяна Вачагана Казаряна также обвинили в незаконном обогащении, а младшего брата экс-президента Армении Александра заподозрили в незаконном хранении оружия.23 апреля уличные акции протеста в Ереване вынудили Саргсяна уйти в отставку с должности главы правительства. С 2008-го по 2018 год он был президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности после перехода страны к парламентской форме правления.8 мая Национальное собрание Армении избрало лидера протестов и главу оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Он пообещалне допустить мести в отношении представителей прежней власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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