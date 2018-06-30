Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон, а также его дети
Нарек и Ани хранили в банке незадекларированные $6,8 млн,
рассказали правоохранители. В доме племянника экс-президента
Саргсяна прошел обыск Фото: petekamutner.am Следователи провели
обыск в доме сына Левона Саргсяна Нарека и конфисковали депозитные
соглашения о вкладах в банке на $6,8 млн. Соглашения оформлялись на
самого Нарека, его сестру Ани Саргсян и их отца.Последний в 2017
году был послом Армении по особым поручениям и был должен указать в
декларации средства, но не сделал этого. Также сумма не
соответствует доходам Нарека и Ани Саргсян, отметили
правоохранители.Теперь родственникам экс-президента Армении вменяют
незаконное обогащение.27 июня бывшего начальника охраны Саргсяна
Вачагана Казаряна также обвинили в незаконном обогащении, а
младшего брата экс-президента Армении Александра заподозрили в
незаконном хранении оружия.23 апреля уличные акции
протеста в Ереване вынудили Саргсяна уйти в отставку с
должности главы правительства. С 2008-го по 2018 год он был
президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой
должности после перехода страны к парламентской форме
правления.8 мая Национальное собрание Армении избрало лидера
протестов и главу оппозиционной фракции "Елк" Никола
Пашиняна на должность премьер-министра. Он пообещалне
допустить мести в отношении представителей прежней власти.
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