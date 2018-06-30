В селе Крюковщина Киевской области произошло ДТП. Местный житель Александр Хоменко, который пытался помочь участникам аварии выбраться из поврежденных авто, пострадал в результате взрыва одного из транспортных средств. | У пострадавшего Александра Хоменко есть жена и маленький ребенок Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery – навстречу. После столкновения Volkswagen начал гореть, и свидетели происшествия оттащили от него внедорожник.В горящем автомобиле находилась беременная девушка. Хоменко вытащил ее. По данным издания, девушку увезли в больницу до прибытия медиков.Мужчина пытался не допустить возгорания автомобиля, однако взрыв таки произошел. Пострадавшего Хоменко госпитализировали в реанимацию Киевского ожогового центра. "Сотрясение мозга, ожоги, контузия. Ему нужно вылежаться. У него сильнейшие головные боли, он не может кушать. Муж при памяти, разговаривает, улыбается... Он все помнит. Говорит, что эмоции очень сильные были. Вырвать капот или дверь – нужно иметь силу", – рассказала жена пострадавшего. По ее словам, муж сильно переживает за беременную девушку, которую вытащил из горящего автомобиля.У самого пострадавшего есть маленький ребенок.ВИДЕО Видео: CNC 24 / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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