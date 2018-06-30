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ДТП под Киевом: Спасший беременную девушку из горящего автомобиля мужчина находится в реанимации ожогового центра
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30.06.2018 01:35
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В селе Крюковщина Киевской области произошло ДТП. Местный житель
Александр Хоменко, который пытался помочь участникам аварии
выбраться из поврежденных авто, пострадал в результате взрыва
одного из транспортных средств. | У пострадавшего Александра
Хоменко есть жена и маленький ребенок Volkswagen ехал со стороны
Киева, а Chery – навстречу. После столкновения Volkswagen
начал гореть, и свидетели происшествия оттащили от него
внедорожник.В горящем автомобиле находилась беременная девушка.
Хоменко вытащил ее. По данным издания, девушку увезли в больницу до
прибытия медиков.Мужчина пытался не допустить возгорания
автомобиля, однако взрыв таки произошел. Пострадавшего Хоменко
госпитализировали в реанимацию Киевского ожогового
центра. "Сотрясение мозга, ожоги, контузия. Ему нужно
вылежаться. У него сильнейшие головные боли, он не может кушать.
Муж при памяти, разговаривает, улыбается... Он все помнит. Говорит,
что эмоции очень сильные были. Вырвать капот или дверь – нужно
иметь силу", – рассказала жена пострадавшего. По ее словам,
муж сильно переживает за беременную девушку, которую вытащил из
горящего автомобиля.У самого пострадавшего есть маленький
ребенок.ВИДЕОВидео: CNC 24 / YouTube
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