Некоторые продукты питания могут замедлить процесс старения у человека. Например, черемша разгоняет обмен веществ в организме, улучшает пищеварение и способствует похудению, помогает очистить организм от холестерина, передает со ссылкой на .

Зеленый чеснок помогает понизить уровень сахара в крови, понижает давление и борется против бактерий. К тому же молодой чеснок действует, как афродизиак и повышает либидо. Что вдвойне обидно, из-за легкого запаха, который вряд ли вызовет страсть у окружающих.

Петрушка очень помогает улучшить зрение. В ней максимальное количество бета-каротина и витамина А. Хорошо действует на гемоглобин, а благодаря тому, что содержит много кальция полезна для костей и зубов. Именно в петрушке содержатся компоненты, которые замедляют процесс старения у человека.

А вот укроп может лечить почки и простудные заболевания на ранних этапах. Он считается идеальный помощником при цистите. К тому же, он ускоряет обмен веществ, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, успокаивает тахикардию и нормализует давление. Кстати, он же помогает в деле устранения неприятных запахов. Но не всех.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира