Из-за падения в РФ рейтинга президента Владимира Путина стране грозят оппозиционные митинги и "многоходовочки" по типу аннексии Крыма, считает прежний вице-премьер-министр РФ Альфред Кох. Кох: Стало видно, что Путин банально трусит и прячется за спину Медведева Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что в этот раз власть явно перебрала и нынешнее резкое падение рейтинга Путина – это свидетельство какого-то нового этапа в отношении народа и власти. Одновременное повышение пенсионного возраста для "черного" люда при сохранении в неприкосновенности всех привилегий для "благородного" сословия полностью разрушило тот образ "народного царя", который так тщательно лепил Путин все 18 лет своего правления", – отметил прежний вице-премьер РФ. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988623434504705&id=100000712037223 Он напомнил, что Путин отстранился от авторства пенсионной "реформы"."Люди увидели путинские приоритеты: футбол, а не обсуждение судьбы десятков миллионов пенсионеров. И образ труженика денно и нощно думающего о простом человеке развалился как карточный домик. Стало видно, что Путин банально трусит и прячется за спину [премьер-министра Дмитрия] Медведева. А народ таких вещей не прощает. Особенно в отношении тех, кто всю свою политическую карьеру построил на безудержном мачизме", – подчеркнул Кох.По его мнению, ситуация с рейтингами власти вернулась к уровню осени 2011 года, когда по стране проходили массовые митинги против фальсификаций на выборах Госдумы, "со всеми вытекающими отсюда угрозами". Кох выразил мнение, что кроме угрозы активизации оппозиционных митингов, существует еще угроза "многоходовочек Путина", наподобие аннексии Крыма."Выдержит ли Россия и мировое общество в целом новые путинские креативы или ситуация пойдет в разнос – скоро станет ясно. Какие-то контуры на ближайшую перспективу, я думаю, будут обозначены уже на встрече с [президентом США Дональдом] Трампом. Так что давайте подождем. Благо ждать осталось недолго", – резюмировал Кох.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Путина в РФ за неделю упал на 9%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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