Согласно данным фонда "Общественное мнение", 47% россиян изменили свое отношение к главе Кремля Владимиру Путину, узнав о планах правительства повысить пенсионный возраст. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 43% россиян готовы участвовать в протестах Фото: EPA 43% опрошенных заявили, что готовы участвовать в протестных митингах по этому поводу. Самая большая протестная заряженность фиксируется у тех, кому сейчас от 46 до 60 лет, и у сельского населения.47% россиян признались, что пенсионная реформа изменила их отношение к главе Кремля Владимиру Путину. В 2005 году президент РФ заверял, что пенсионный возраст не будет повышаться, пока он остается главой государства. "Русская служба BBC" отметила, что протестные настроения в России превысили даже уровень 2011 года, когда проходили массовые митинги против фальсификаций на выборах Госдумы. Тогда о готовности выйти на митинг говорили только 20% респондентов.Опрос ФОМ проводился 24 июня в 104 населенных пунктах РФ. К исследованию привлекли 1500 россиян в возрасте от 18 лет.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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