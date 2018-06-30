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Рекордное число россиян готово к уличным протестам из-за возможного повышения пенсионного возраста – соцопрос
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30.06.2018 02:06
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Согласно данным фонда "Общественное мнение", 47% россиян изменили
свое отношение к главе Кремля Владимиру Путину, узнав о планах
правительства повысить пенсионный возраст. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке 43% россиян готовы участвовать в
протестах Фото: EPA 43% опрошенных заявили, что готовы участвовать
в протестных митингах по этому поводу. Самая большая протестная
заряженность фиксируется у тех, кому сейчас от 46 до 60 лет, и у
сельского населения.47% россиян признались, что пенсионная реформа
изменила их отношение к главе Кремля Владимиру Путину. В 2005 году
президент РФ заверял, что пенсионный возраст не будет повышаться,
пока он остается главой государства. "Русская служба BBC"
отметила, что протестные настроения в России превысили даже уровень
2011 года, когда проходили массовые митинги против фальсификаций на
выборах Госдумы. Тогда о готовности выйти на митинг говорили только
20% респондентов.Опрос ФОМ проводился 24 июня в 104 населенных
пунктах РФ. К исследованию привлекли 1500 россиян в возрасте от 18
лет.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный
вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного
возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут
до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034
году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92%
россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого
рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд
"Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей
Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных
акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным
ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые
профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения
митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы
пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.
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