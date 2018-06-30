|Неподалеку ливийского берега могли погибнуть более 100 мигрантов
|30.06.2018 02:08
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Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась близко ливийского побережья, сообщил в пятницу сотрудник военно-морского флота страны. Об этом сообщает со ссылкой на DPA.
“Пока не известно, сотни людей утонули”, — сказал пресс-секретарь ливийского военно-морского флота Айуб Касим.
“Мы все еще ждем информации об их судьбе от лодки нашего флота в этом районе”, — сказал он, добавив, что еще 14 человек, которые были в лодке, были спасены утром в пятницу.
Точное количество мигрантов на борту лодки во время инцидента пока не известна.
Как сообщал ФРГ согласовала с Грецией и Испанией политику возвращения беженцев.
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