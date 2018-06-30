На столичной Почтовой площади активисты объявили бессрочную акцию - они уже неделю требуют создания археологического музея вместо торгового центра.

На темно-зеленом строительном заборе издалека видна белая надпись "Музею быть!". Забор сломан и кое-как залатан досками и перемотан лентой, передает со ссылкой на .

Лагерем или городком это можно назвать очень условно - у снесенных ворот стоят три скромные полевые палатки. У одной из них под плакатом "Голодаю" сидит очень загорелая женщина в летнем цветастом платье - основательница ОД "Громадський рух Почайна" Аннабелла Морина. Она голодает уже восьмой день. С тех пор, как Киевский горсовет не разорвал договор с инвестором строительства ТРЦ.

Говорит, это место точно требует какой-то "жертвы".

"Мне сегодня один йог-старожил рассказал, что люди нормально голодают по 40 дней, а бывает - что и по 4 месяца. У меня еще все впереди, - смеется. - Однозначно продолжаю голодовку до 28 июля. И не надо мной смеяться, хе-хе-хе", - она ​​передразнивает крики своего попугая Алисы. Он, в отличие от хозяйки, не голодает и охотно принимает орешки.

Под навесом в кучу сложены печенье, бублики, кофе, консервы. Их иногда приносят обычные киевляне, но в основном - сами протестующие. На столе пустеет копилка на помощь акции. Здесь делятся сигаретами, приводят себя в порядок и прячутся от дождя.

Мимо палатки черной стайкой пробегает группа Rammstein во главе с вокалистом Тиллем Линдерманном. Делают общее с активистами фото на фоне плакатов и быстро исчезают.

"Вчера людей было гораздо больше. Я не успеваю договорить с одними, как уже очередь - поставить подпись в поддержку музея", - рассказывает старушка активистка Валентина. Говорит, приходит сюда, чтобы охранять ценные вещи. Ежедневно на Почтовой дежурит с десяток протестующих. Несколько человек остаются на ночлег, спят посменно.

Ночью палатки охраняет не Валентина, а активисты-"мужики" и полиция - за такими акциями, говорят, она всегда наблюдает.

В подземелье Почтовой ведут шаткие деревянные ступени, продираться приходится сквозь дебри сорняков. Внизу прохладно и пахнет влажной землей, как в погребе. Культурные слои покрыты плотной пленкой. Возле них стоит немного грустная и уставшая искусствовед Ольга Рутковская.

"Отменила все дела. Сейчас постоянно здесь, вожу экскурсии. Мы делаем фотографии гостей музея, собираем альбом, - говорит она. - Для меня лично голодание не метод. Это, непременно, воздействие на подсознание чиновников. Но что - мы все сядем голодать? Надо же и дело делать".

Между тем Аннабелла пьет только воду.

- Как твое настроение? - спрашивает ее один из мужчин.

- Отлично!

- Ты вчера тоже так говорила, а в итоге...

Говорить о том, что же такого произошло "в итоге", никто не захотел.

"На самом деле - ничего страшного нет. Меня полностью обследовали врачи - кроме артрита, все в порядке. Слабая поджелудочная. Давление пионерское - 120/80, - хвастается Аннабелла. - С моими характером и организмом все получится. Сейчас спрашивают, готова ли я голодать до конца. Потому что если не готова - это манипуляция. Пойдите сами "поманипулируйте" так, хотя бы дня четыре"...

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Активисты утверждают: стоять будут до "победного конца" и изменят ситуацию в свою пользу. Однако - уверены больше в собственных возможностях, нежели в городской власти.

В 2005 году киевская власть дала дозволение на строительство подземного ТРЦ. Инвестором строительства стала компания "Хенсфорд-Украина", деятельность которой связывают с "завхозом Януковича" Андреем Кравцом. Параллельно со строительством археологи обнаружили целый квартал средневекового (XI-XIX вв.): улицы, погреб, усадьбу и кладбище. Договор с инвестором не разорвали, но строительство "заморозили".

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