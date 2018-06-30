На следующей парламентской сессии принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности потребует 300 голосов нардепов, сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. Луценко: Такое голосование должно состояться на одной парламентской сессии Фото: Ірина Луценко / Facebook "Поскольку решение Конституционного суда есть, парламент на этой сессии, на одной сессии, должен согласовать, то есть закрепить решение Конституционного суда о том, что такие изменения могут быть и предварительно согласовать. Такое голосование должно состояться на одной парламентской сессии, это решение требует 226 голосов. На следующей парламентской сессии такое решение потребует 300 голосов. Я думаю, что такое голосование вероятно весной следующего года", – подчеркнула она.Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности 17 октября 2017 года.Согласно тексту документа, статью 80 Конституции предлагается изложить в такой редакции: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету". Таким образом, Порошенко предлагает отменить норму, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.20 июня Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект Порошенко.28 июня украинский президент заявил, что причин медлить с принятием закона нет и призвал нардепов проголосовать за него. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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