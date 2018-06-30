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Ирина Луценко заявила, что Рада может проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности весной 2019 года
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30.06.2018 02:14
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На следующей парламентской сессии принятие закона об отмене
депутатской неприкосновенности потребует 300 голосов нардепов,
сообщила представитель президента в Верховной Раде, народный
депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. Луценко: Такое
голосование должно состояться на одной парламентской сессии Фото:
Ірина Луценко / Facebook "Поскольку решение Конституционного суда
есть, парламент на этой сессии, на одной сессии, должен
согласовать, то есть закрепить решение Конституционного суда о том,
что такие изменения могут быть и предварительно согласовать. Такое
голосование должно состояться на одной парламентской сессии, это
решение требует 226 голосов. На следующей парламентской сессии
такое решение потребует 300 голосов. Я думаю, что такое голосование
вероятно весной следующего года", – подчеркнула она.Президент
Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду
законопроект об отмене депутатской неприкосновенности 17
октября 2017 года.Согласно тексту документа, статью 80 Конституции
предлагается изложить в такой редакции: "Статья 80. Народные
депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты
голосования или высказывания в парламенте и его органах, за
исключением ответственности за оскорбление или клевету". Таким
образом, Порошенко предлагает отменить норму, согласно которой
депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности,
задержаны или арестованы без согласия парламента.20 июня
Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект
Порошенко.28 июня украинский президент заявил, что причин медлить с
принятием закона нет и призвал нардепов проголосовать за него.
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