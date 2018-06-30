Правительство Канады выделит $2 млрд отечественным металлургическим предприятиям, которые пострадали от торговых пошлин США. Канада считает необоснованными новые американские тарифы Фото: pixabay.com Ведомство напомнило, что таким образом Оттава защищает себя от новых американских тарифов. Правительство Канады заверило, что продолжит работу над устранением "необоснованных пошлин" США.Также $2 млрд направят на различные программы поддержки канадских металлургических предприятий.8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это "вопросом национальной безопасности". От новых американских тарифов, кроме Канады, несут убытки Китай, Мексика, Турция, Южная Корея, Россия, Япония и Украина.Ответные пошлины на продукцию США уже ввели Евросоюз и Китай. Ряд стран пытаются оспорить американские пошлины во Всемирной организации торговли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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