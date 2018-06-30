Правительство Канады выделит $2 млрд отечественным металлургическим
предприятиям, которые пострадали от торговых пошлин США. Канада
считает необоснованными новые американские тарифы Фото: pixabay.com
Ведомство напомнило, что таким образом Оттава защищает себя от
новых американских тарифов. Правительство Канады заверило, что
продолжит работу над устранением "необоснованных пошлин" США.Также
$2 млрд направят на различные программы поддержки канадских
металлургических предприятий.8 марта президент США Дональд Трамп
подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз
стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это
"вопросом национальной безопасности". От новых американских
тарифов, кроме Канады, несут убытки Китай, Мексика, Турция,
Южная Корея, Россия, Япония и Украина.Ответные пошлины на продукцию
США уже ввели Евросоюз и Китай. Ряд
стран пытаются оспорить американские
пошлины во Всемирной организации торговли.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира