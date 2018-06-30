В следующем году начнется демаркация белорусско-украинской границы в зоне отчуждения Чернобыльской .

Стороны утвердили план демаркации государственной границы между странами на 2018-2026 годы. Отмечается, что финансовую и техническую помощь окажет , передает со ссылкой на .

Демаркационные работы направлены на то, чтобы и Беларусь, и Украина получили международно признанную государственную границу.

В ноября 2014 года правительство утвердило положение о демаркации границы с Украиной. Сообщалось, что процесс переноса государственной границе с карты на местность, который стартовал в 2014 году, займет около 8 лет. Протяженность границы Беларуси с Украиной - 1084 километра.

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