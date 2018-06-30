"" до конца июня 2018 года запустит третий капитально отремонтированный и модернизированный электропоезд пригородного сообщения. До 2019 года УЗ планирует отремонтировать 22 состава, передает со ссылкой на .

В июне 2018 года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога". До конца месяца еще одна модернизированная электричка будет отправлена для обслуживания пассажиров регионального филиала "Львовская железная дорога", сообщает пресс-служба компании.

"Пригородное сообщение остается проблемным вопросом. У нас сегодня более 90% износа парка и убытков только за прошлый год от этих перевозок на 4,5 млрд грн. Однако сами по себе, шаг за шагом, наверстываем то, что почти не делалось много лет, обновляем пригородный подвижной состав. В 2018 году планируем обновить 22 электрички", заявил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

Базовая стоимость такого капитально-восстановительного ремонта одного поезда от 35 до 38 млн грн. Ремонтируются поезда на "Киевском електровагоноремонтом заводе".

Кроме выполнения капитального ремонта, на поездах выполнен комплекс модернизаций, направленный на улучшение условий перевозок пассажиров и повышение надежности электропоездов в эксплуатации.

Германия не согласилась бесплатно отдать б/у электрички, на которые рассчитывала Украина. Поэтому такой проект не перестал быть экономически целесообразным для "Укрзализныци". УЗ может согласиться на сотрудничество, если немецкая сторона передумает и отдаст подержанные электрички бесплатно.

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